«Это не наша бабушка»: в Ярославле на похоронах нашли чужую женщину

В Ярославле родственники пришли хоронить бабушку и нашли в гробу чужую женщину

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Пенсионерка, которую в больнице назвали умершей, в это время лежала в реанимации.

В Ярославле родственники приехали на похороны 83-летней пенсионерки и обнаружили в гробу другую женщину. Семья узнала, что их бабушка жива, только на прощании. Об этом рассказали в 76.RU.

Все началось 30 сентября. Сыну женщины позвонили из больницы № 8 и сообщили, что его мама умерла. Мужчина приехал в морг, оформил документы и забрал тело. На бирке и мешке стояла фамилия его матери, поэтому подвоха никто не заметил.

«На следующее утро ему сказали: если хотите без вскрытия, приезжайте. Пишите заявление. Это стандартная процедура. Он поехал, написал заявление, получил справку о смерти», — рассказал 76.RU представитель похоронного агентства.

Семья 2 октября приехала на прощание. В ритуальном зале собрались около 20 человек. Когда родственники увидели женщину в гробу, сразу поняли, что это не их бабушка.

«Они сегодня приходят на похороны и говорят: „Это не наша бабушка“. Когда начали разбираться, выяснилось, что их бабушка хоть и в плохом состоянии, но лежала в этот момент в реанимации. Живая», — рассказал собеседник издания.

Теперь неизвестное тело предстоит вернуть в больничный морг. Представители похоронного агентства рассказали, что за несколько десятилетий работы с такой историей не сталкивались.

Проблема возникла и с документами. Семья уже получила свидетельство о смерти, поэтому теперь предстоит исправить сведения и отменить документы, оформленные после сообщения о якобы произошедшей смерти.

За организацию похорон родственники внесли аванс. Деньги за часть услуг им обещали вернуть. При этом уже выполненные работы, например, копку могилы, придется оплатить. Также агентство отказалось брать деньги за перевозку тела и его подготовку к прощанию.

После случившегося в Минздраве Ярославской области начали служебную проверку. В ведомстве заявили, что выяснят, как произошла такая ошибка, и пообещали привлечь виновных к ответственности вплоть до увольнения.

Родственникам пенсионерки принесли извинения и предложили помощь в решении возникших вопросов.

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