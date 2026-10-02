Взломали аккаунт? Что нужно сделать, чтобы защитить деньги и личные данные

При взломе Госуслуг и банковских приложений нужно действовать мгновенно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Самое главное — не терять время.

Если мошенники получили доступ к электронной почте, Госуслугам или банковскому приложению, действовать нужно сразу. Необходимые шаги после взлома собраны в материале 5-tv.ru.

Первым делом необходимо сменить пароль и завершить все неизвестные сеансы. Также стоит проверить привязанные номера телефонов и адреса электронной почты, а для каждого сервиса включить двухфакторную аутентификацию.

Если доступ к Госуслугам потерян, его следует восстановить через официальную процедуру, службу поддержки или МФЦ.

После восстановления следует проверить личные данные и историю действий. Также стоит запросить сведения из бюро кредитных историй, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформили кредит.

При подозрительном списании денег нужно сразу заблокировать карту через приложение или по официальному номеру банка. Следующим шагом должно стать заявление о несогласии с операцией. Важно сохранить подтверждение того, что банк его принял.

Переписку с мошенниками, номера телефонов, ссылки, чеки, выписки и скриншоты удалять не стоит. Все эти материалы могут пригодиться при обращении в полицию. Это поможет сохранить полную картину произошедшего.

После заявления в полицию банк проверит обстоятельства списания и возможность вернуть деньги. Если человек сам перевел средства мошенникам, автоматический возврат не гарантирован.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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