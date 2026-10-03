Паника, крики и раненый пилот: новые кадры из салона самолета Flydubai, который пытались захватить

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Командир экипажа, гражданин Индии, предотвратил катастрофу — он находится в больнице и прямо оттуда поговорил с премьер-министром Моди.

Появились новые кадры из салона самолета, который пытались захватить в небе над Аравийским полуостровом.

В первые секунды на борту паника, слышны крики, речь разобрать практически невозможно. Экипаж успокаивает пассажиров, а пилот к тому моменту уже тяжело ранен.

Командир экипажа, гражданин Индии — тот самый человек, который предотвратил катастрофу. Сейчас Смит Мачхар в больнице и прямо оттуда поговорил с премьер-министром Нарендрой Моди. Напомним, второй пилот набросился на Мачхара с ножом, заблокировал кабину и направил самолет в пике. Но командир сумел доползти до двери, открыть ее и впустить пассажиров, которые и обезвредили террориста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Flydubai выполнял рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Примерно через полтора часа после вылета, в районе границы Саудовской Аравии и Иордании, в кабине пилотов произошел конфликт.

Сначала экипаж передал код 7700, который используется при чрезвычайной ситуации. Позже был подан сигнал 7500 — он означает захват воздушного судна. После этого самолет резко потерял высоту, а связь с ним на некоторое время прервалась.

На фоне происходящего Израиль поднял в воздух истребители. Посадку в аэропорту Бен-Гурион запретили, после чего самолет сделал круг над границей и направился в сторону Саудовской Аравии. В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Табук.

Как пассажиры помогли экипажу

По предварительным данным, во время полета второй пилот напал на командира с ножом. Раненый Смит Маччхар смог открыть дверь кабины, после чего туда попали пассажиры и находившиеся среди них пилоты Flydubai. Им удалось обезвредить нападавшего и помочь вернуть контроль над самолетом.

В салоне в это время началась паника. Пассажиры рассказывали о криках, резком снижении самолета и происходившей в кабине борьбе. Один из находившихся на борту врачей оказал помощь раненому командиру.

Что было дальше После посадки обоих пилотов госпитализировали. Пассажиров позже специальным эвакуационным рейсом доставили в Тель-Авив.

Затем подозреваемого в нападении — гражданина Омана — задержали саудовские власти.

Идет расследование Власти ОАЭ начали официальное расследование произошедшего. Специальная группа должна установить обстоятельства конфликта, причины нападения и проверить, мог ли инцидент быть связан с террористической деятельностью или заранее спланирован.

При этом Генеральная прокуратура ОАЭ призвала не распространять непроверенные сведения до окончания расследования.

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