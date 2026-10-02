Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Речь президента России стала одной из главных тем мировой прессы.

Все западные страны внимательно следили за заявлениями президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: разбирали высказывания на цитаты, но все преподнесли опять по-своему, вновь заговорив о «российской угрозе». При этом Москва прямо заявляет, что речь идет о предупреждении. Россия будет защищать свои территории, если против нее начнут прямую агрессию. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Все внимательно выслушали, а потом старательно переврали. Программной речи Владимира Путина на «Валдае» европейские телеканалы уделили немало эфирного времени, но только для того, чтобы вновь и вновь запугивать местное население «российской угрозой».

«Россия открыто угрожает странам, поддерживающим Украину. Прозвучали даже угрозы применения ядерного оружия», — принялись запугивать зрителей западные журналисты.

— Все это из-за территории, которая лишь немного больше Иль-де-Франс и прежде всего не находится непосредственно на территории России, — заявил один из ведущих.

— Подождите, Путин размахивает ядерной дубиной из-за части России, которая находится не в России, Патрик? — вторил ему коллега.

Нет, Патрик, любая часть России находится в России. Даже если это эксклав, как Калининградская область, которую наша страна будет защищать всеми доступными средствами. Странно такое объяснять взрослым людям, но Путину пришлось сделать это в ответ на угрозы Европы обложить блокадой самый западный российский регион.

«Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны», — предупредил российский лидер.

Путин снова подробно объяснил: Россия лишь отвечает на агрессивные действия Запада. Расширение НАТО на восток, организация переворота на Украине, накачка киевского режима оружием. Европа последовательно идет по пути эскалации.

«Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза. И я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину, но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду», — отметил Путин.

Германский канцлер Фридрих Мерц, судя по всему, следил за заявлениями российского президента. Свой комментарий он опубликовал аккурат после завершения пленарной сессии «Валдая», но, как обычно, пришел к неправильным выводам.

«Россия хочет посеять у нас неуверенность, расколоть наше общество и ослабить нашу страну. Мы готовы. Как НАТО, мы отвечаем быстро и ясно. Мы не ослабим поддержку Украины», — написал он.

Сегодня европейцы опять собираются на очередной междусобойчик, на этот раз в Финляндии. Повторяют привычные мантры, снова доказывают, что в мире не заинтересованы.

«Мы хотим послать сигнал: чем больше вы угрожаете, запугиваете и действуете, тем больше мы будем поддерживать Украину», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью «Известиям» финский политик Сакари Линден объяснил, что европейские элиты сами загнали себя в ловушку — слишком много поставили на «украинскую карту».

«Евросоюз и НАТО не могут позволить Украине проиграть. Масштабная финансовая и военная помощь Украине фактически превратила ЕС и НАТО в участников конфликта, и им необходимо сохранять свою гегемонию», — сказал член правления партии «Альянс свободы» Линден.

Теперь Европа обнаружила себя в затруднительном положении. С одной стороны, она продолжает эскалацию, а с другой — требует от России прекратить удары по украинской инфраструктуре. Те, что начались в ответ на террористические атаки Киева.

«Теперь со всех «утюгов» к нам идут обращения: «А, давайте, прекратите там». А они начали. «Получи, фашист, гранату от советского солдата!» — подчеркнул президент России.

Граната, впрочем, теперь высокотехнологичная. Это на Западе вынуждены признавать.

«У русских появилось новое оружие, которое они используют. Это реактивные беспилотники „Герань-4“ и „Герань-5“, очень быстрые и очень точные», — заявил корреспондент Welt Кристоф Ваннер.

Вот и Financial Times выпускает паническую статью, правда, со слов главы киевского режима Владимира Зеленского. Якобы Россия теперь «сражается без правил». Снова наврали: и правила есть, и условия мира. Владимир Путин не раз о них говорил. И на «Валдае» снова повторил: Москва готова к дипломатическому завершению конфликта. Не готова пока другая сторона.

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