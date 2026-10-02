«С удовольствием»: Алика Смехова показала теплую встречу с отцом
Алика Смехова поделилась семейными кадрами в социальных сетях
Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артистка провела день в кругу близких в Подмосковье.
Алика Смехова устроила семейную встречу с отцом, актером Вениамином Смеховым, и его супругой Галиной Аксеновой. Совместными кадрами 58-летняя артистка поделилась в личном блоге.
Для встречи родные выбрали уютный ресторан на причале. Смехова рассказала, что октябрь в Подмосковье радует необычно теплой погодой, а местная осень настолько красива, что даже утки пока не спешат покидать привычные места.
Особенно артистке запомнилось время, проведенное вместе с отцом у воды. При этом 86-летний Вениамин Смехов, как выяснилось, никогда не увлекался рыбалкой.
«Кстати, мой папа никогда не был на рыбалке, но посидеть на причале у воды в теплом семейном кругу — с удовольствием», — написала актриса.
Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков. Пользователи оставили под снимками множество добрых комментариев и комплиментов в адрес актера и его семьи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Диана Гурцкая опубликовала архивные кадры с покойным мужем, замглавы Минобрнауки Петром Курчеренко.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.