Больше не сэр: уволенного за роман с подчиненной командора лишили рыцарского звания

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Он стал первым за 500 лет морским лордом, в отношении которого проводилось расследование по факту ненадлежащего поведения.

Бывшего первого морского лорда Великобритании Бена Ки, уволенного за роман с подчиненной, лишили рыцарского звания. Об этом сообщила The Times.

В 2021 году Ки получил звание рыцаря-командора ордена Бани за службу в вооруженных силах. Оно давало ему право использовать приставку «сэр». Теперь эта награда отозвана.

Ки также лишили звания адмирала, при этом его пенсия сохраняется. Сам 61-летний экс-главком выразил сожаление в связи с решением.

Ки покинул должность в 2025 году после того, как стало известно о его отношениях с женщиной-офицером. Как отмечал Sky News, она не находилась у Ки в прямом подчинении, а роман начался по взаимному согласию. При этом на посту первого морского лорда он отвечал за весь личный состав ВМС.

Ки возглавлял британские ВМС с 2021 года. За время службы он выступал за политику «нулевой терпимости к недопустимому поведению» во флоте. Он стал первым за 500 лет морским лордом, в отношении которого проводилось расследование по факту ненадлежащего поведения.

Бен Ки женат и воспитывает троих детей. Его преемником стал генерал Гвин Дженкинс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское трудовое законодательство не запрещает сотрудникам заводить романтические отношения с коллегами. Работодатель не вправе закреплять запрет на служебные романы во внутренних документах компании, поскольку личная жизнь относится к частной сфере. При этом отношения не освобождают сотрудников от соблюдения трудовой дисциплины.

Поводом для взыскания могут стать случаи, когда личные отношения начинают мешать работе, сопровождаются нарушением обязанностей или дают одному из партнеров служебные преимущества.

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