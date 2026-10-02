Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Используют в том числе легенду о записи на медкомиссию.

С началом осеннего призыва на срочную службу мошенники начали обманывать россиян под видом «звонков из военкомата». Об этом сообщили на канале Киберполиции МВД РФ.

В качестве примера правоохранители привели запись разговора с 19-летним юношей — мошенник использовал легенду о записи на медкомиссию.

Чтобы попасть на прием в военный комиссариат, жертву заставили назвать код из сообщения, который, по легенде, является номером «электронной повестки». Таким образом аферисты обманывают тысячи молодых россиян.

В МВД напомнили, что источник информации о воинском учете — единый реестр повесток, никакие сторонние приложения военкоматы и Министерство обороны РФ для этого не использует. Кроме того, настоящие работники военкоматов никогда не обзванивают граждан и не спрашивают коды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что до конца 2026 года на Госуслугах заработает специальная кнопка для защиты от аферистов. Она поможет моментально лишать мошенников доступа к личной информации и счетам.

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