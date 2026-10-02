МАКС перешел новый рубеж: мессенджер раскрыл данные об аудитории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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За время работы сервиса приложение установили более 140 миллионов человек.

Ежедневная аудитория национального мессенджера МАКС превысила 90 миллионов пользователей. Об этом сообщили представители сервиса.

С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек. В сообщении также говорится о том, что ежедневно пользователи отправляют свыше 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков.

По словам представителей мессенджера, за год в МАКС появилось более 15 миллионов приватных и публичных каналов. Их совокупная аудитория достигла 570 миллионов подписчиков.

Кроме того, как отмечают в сообщении, около 10 миллионов пользователей создали цифровой ID. С его помощью можно подтвердить возраст, статус и право на получение льгот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере МАКС появилась возможность создавать мультиаккаунты. Это нововведение позволит пользователям создавать два профиля в одном приложении, а также быстро переключаться между ними без повторной авторизации.

Также 5-tv.ru рассказал о возможности заселиться в российские гостиницы при помощи мессенджера МАКС. Пользователям будет достаточно предъявить «Цифровой ID».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.