Спрос на бодрость: россияне выпили 555 млн литров энергетиков за пять месяцев

ЦРПТ: Россияне выпили 555 миллионов литров энергетиков за пять месяцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Больше всего тонизирующих напитков продали в Курской области.

Россияне выпили 555 миллионов литров энергетических напитков с апреля по август 2026 года. Об этом 5-tv.ru рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

«С апреля по август 2026 года россияне приобрели 555 миллионов литров энергетических напитков», — сообщила пресс-служба организации.

По данным системы «Честный знак», за указанное время выручка от продажи бодрящих напитков выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Больше всего энергетиков купили в Курской области — там спрос на этот товар вырос почти на четыре процента. Кроме того, в топ-5 регионов по потреблению тонизирующих эликсиров вошли Калужская, Московская, Ленинградская и Рязанская области. Расчет велся из литража на тысячу жителей.

В Москве тоже стали пить больше энергетиков — здесь продажи выросли на 23%. Снизился показатель лишь в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,2%.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 октября 2026 года в России действуют коды маркировки на колбасе и зубных щетках, а для моторных масел введен разрешительный режим.

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