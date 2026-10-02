«Это абсурдно»: адвокат Седоковой о претензиях к брачному договору с Тиммой

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Сторона обвинения пытается отсудить имущество певицы.

Брачный договор между певицей Анной Седоковой и ее бывшим мужем, умершим баскетболистом Янисом Тиммой был составлен по закону РФ. Об этом заявила адвокат певицы Светлана Стукалова.

«Даже если сторона обвинения будет подробно выяснять, подавать кучу ходатайств, устанавливать, был этот брачный договор, не был, это само по себе абсурдно. Брачный договор существовал. Он абсолютно соответствует нормам права Российской Федерации», — сказала юрист.

Более того, у семьи Тиммы уже истек срок подачи искового требования еще 15 июня 2025 года. Несмотря на попытки стороны обвинения отсудить у Седоковой имущество, защищенное брачным договором, певица и ее представитель ничего не боятся.

«Ничего нового, нас ничего не напугало», — заявила Стукалова.

Ранее юрист также отметила, что Анна Седокова купила ставшую предметом спора квартиру на свои деньги и не обязана делить деньги от ее продажи с семьей бывшего мужа.

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