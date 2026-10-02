«Понадобилось много лет»: Агурбаш про тяжелый развод с мужем

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Артистка, по ее сломам, переоценила собственные моральные силы.

Заслуженной артистке Белоруссии Анжелике Агурбаш понадобилось много лет, чтобы оправиться от тяжелого развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью «Известиям. Главное», полную версию которого можно посмотреть в субботу, 3 октября.

Исполнительница призналась, что брак с предпринимателем Николаем Агурбашем был непростым. Бизнесмен долгое время подавлял свою супругу и командовал ей. Был, по словам певицы, настоящим абьюзером, который даже не позволял жене самостоятельно выбрать одежду.

Все это, естественно, отразилось на психике артистке. В процессе развода Агурбаш казалась самой себе сильной женщиной, способной легко справиться с этим жизненным испытанием, но все оказалось не так просто.

«Как быстро бежит время, прошло уже более 15 лет. У меня такое ощущение, как будто это со мной уже было в прошлой жизни. Слава богу, я уже это все пережила. <…> Мне понадобилось много лет, чтобы освободиться от зависимости от этого человека. Мне понадобилось много лет, чтобы освободиться от страха, от подавления фактора моей личности. Недооценила я», — отметила певица.

В этом браке у артистки и бизнесмена родился сын Анастас. На его содержание после развода исполнительница и потребовала алименты. Изначально, по словам знаменитости, она не планировала этого делать. Ведь у предыдущих мужей она не требовала денег. Однако Агурбаш стал исключением.

«Меня уговорили наши общие друзья. Говорят: „Анжелика. Он сейчас в банкротстве, он у него сейчас все отнимают по долгам. <…> Ты по закону стоишь на первой очереди. Ты вырастила сына, сама столько лет снимала там дома, квартиры, обучала его, образовывала, развивала. Ну зачем тебе, чтобы пропадали эти деньги?“ <…> И вы знаете, я подумала: „А действительно“. Я это сделала для Анастаса. В конце концов, почему нет? На образование, на университет, на его будущую жизнь», — пояснила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Никита Кологривый сообщил о разводе с супругой Александриной Питиримовой. Артист заверил, им удалось сохранить хорошие отношения с бывшей избранницей.

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