Месть вышла боком: мужчина опубликовал интимные фото жены и попал под суд
Мужчина решил отомстить жене и опубликовал ее интимные фото
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Снимки стали доступны неограниченному кругу пользователей.
Житель Алтайского края разместил интимные фотографии супруги в двух публичных группах мессенджера. Об этом сообщило следственное управление Следственного Комитета России по региону.
Мужчина действовал из личной неприязни к супруге и находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент публикации муж и жена практически прекратили отношения.
«Материал стал доступен неограниченному кругу лиц, чем были грубо нарушены конституционные права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни и личную тайну», — говорится в сообщении ведомства.
Фигуранту предъявили обвинения в незаконном распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну. Также ему вменяют незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети.
В управлении напомнили, что распространение личных или семейных сведений без согласия человека может повлечь уголовную ответственность.
Расследование завершено. Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 73-летняя жительница Курска зарегистрировалась в приложении для знакомств. Она разместила там фотографии 29-летней соседки, выдавая себя за девушку с этих снимков. Позже она познакомилась с 41-летним мужчиной и во время общения отправляла ему фотографии соседки.
Когда собеседник попросил интимный снимок, женщина нашла подходящее изображение в интернете и переслала его в мессенджере. Экспертиза установила, что на фотографии присутствуют признаки порнографии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.