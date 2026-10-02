«Режут логистику»: в Киеве напуганы ударами российских войск по Южному мосту
На Украине напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Через переправу идет 90% транспорта, ее потеря создаст транспортный коллапс.
В Верховной раде Украины напуганы ударами российских войск по Южному мосту в Киеве. Об этом сказал украинский депутат Дмитрий Разумков в эфире передачи на YouTube.
«Пытаются перерезать логистику, и на самом деле 90% транспорта, который идет, проходит именно через Южный мост», — сказал он.
Политик отметил, что потеря моста лишает украинские вооруженные силы возможности обеспечивать логистику в городе. Грузы ВСУ и технику придется отправлять через другие мосты, что создаст неизбежный коллапс.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве власти частично перекрыли движение транспорта на Южном мосту, мосту Метро и мосту Патона. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале.
По словам главы города, Южный мост уже полностью закрыт для транспорта в обе стороны. На мосту Метро сохранили пока еще одну полосу, а на мосту Патона окончательно заблокирован проезд с правого берега на левый.
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