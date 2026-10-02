Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности

Фото: 5-tv.ru

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Этим кодом пользовались немцы во время Первой мировой войны.

Немецкое военное послание времен Первой мировой войны удалось расшифровать с помощью модели искусственного интеллекта GPT-6 Astra от OpenAI. Сообщение 1918 года оставалось непрочитанным 108 лет. Об этом сообщило Tomshardware.

«Мне неизвестно, чтобы это конкретное сообщение когда-либо было расшифровано», — пояснил автор материала.

Для работы модели предоставили ключевое слово TRUPPENVERSCHIEBUNG, означающее «передислокация войск». Однако содержание полученного сообщения оказалось связано с перемещением кораблей.

Послание было зашифровано методом ADFGVX, который немецкие военные использовали во время Первой мировой войны. В нем применяется таблица размером шесть на шесть, содержащая буквы и цифры, а символы обозначаются сочетаниями букв A, D, F, G, V и X.

Согласно представленному результату, немецкие офицеры сообщали об английском крейсере в Севастополе и эскадре союзников. Разработчик сопоставил расшифровку с журналом британского корабля HMS Canterbury, направлявшегося из Константинополя.

Крейсер прибыл в Севастополь 24 ноября 1918 года, а эскадра союзников — 26 ноября. Само зашифрованное сообщение модель датировала 27 ноября.

При этом дата отправки оказалась раньше указанного первого использования ключа — 9 декабря 1918 года. Причина такого расхождения остается неизвестной.

Не все фрагменты удалось однозначно истолковать. В полученном тексте сохранилось неясное обозначение перед числом четыре. Автор допускает, что оно могло появиться из-за опечатки, но подтверждения этому нет.

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