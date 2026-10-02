«Их никто не знает»: Анастасия Волочкова про современных балерин

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Большой театр, по мнению артистки, уже не тот, что был раньше.

Современных балерин никто не знает. Об этом заявила заслуженная артистка России Анастасия Волочкова изданию «Абзац».

Она отметила, что следит за происходящим в балетной сфере. И, по ее мнению, Большой театр переживает не лучшие времена, даже несмотря на то, что есть молодые, талантливые артисты.

«К современным балеринам я отношусь просто прекрасно и всегда восхищаюсь, когда вижу их непревзойденный танец. Это замечательные люди, удивительные совершенно актрисы. Я, когда вижу, восхищаюсь танцем. Они танцуют очень хорошо. К сожалению, просто их никто не знает», — пояснила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после увольнения из Большого театра Анастасия Волочкова быстро нашла свой путь. А вот атмосфера в самой балетной сфере сильно изменилась. По мнению артистки, руководителям некоторых современных крупных театров легко управлять танцорами как марионетками и не давать им развиваться. Быть Карабасами-Барабасами этим людям выгодно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.