Лерчек сообщила о мошенничестве с товарами ее бренда косметики

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Покупателям предлагают товары, используя оформление настоящих карточек.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, предупредила подписчиков о мошенничестве с косметикой своего бренда. По словам блогера, продавцы из Китая копируют настоящие карточки товаров на маркетплейсах и выставляют под ними свою продукцию.

Из-за похожего оформления покупатель может не сразу заметить подмену. Поэтому Чекалина попросила перед заказом внимательно смотреть, кто именно продает товар, и проверять информацию в карточке.

«Мы хотим вас предостеречь», — сказала Лерчек.

Свой косметический бренд Чекалина запустила в апреле 2026 года. В первую коллекцию вошли блески-бальзамы для губ и система ухода за лицом. После старта желающих купить продукцию оказалось так много, что сервисы не справлялись с количеством заказов. Некоторые покупатели тогда сообщали о задержках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура запросила четыре года колонии общего режима для бывшей стилистки Лерчек Эльвиры Янковской. Ее обвиняют в мошенничестве при продаже одежды и аксессуаров известных марок.

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