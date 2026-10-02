Фото: www.globallookpress.com/Apec 2025 Korea

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Республика готова принять дополнительные меры, если Украина не признает существование соглашения о конфиденциальности.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен потребовал от Украины признать договоренность о неразглашении информации по вопросу якобы пленных военнослужащих КНДР и извиниться за ее нарушение. Об этом южнокорейский лидер написал в соцсети X.

По словам Ли Чжэ Мена, Киев ранее сам запросил конфиденциальность в вопросе репатриации пленных, однако затем украинская сторона якобы раскрыла эту информацию в одностороннем порядке.

«Украина запросила конфиденциальность, и была достигнута договоренность не разглашать эту информацию, однако впоследствии она в одностороннем порядке предала ее огласке», — написал он.

После этого, отметил президент, он выразил недоумение действиями украинских властей. При этом в Киеве заявили, что никаких договоренностей о конфиденциальности не существовало.

Ли Чжэ Мен также раскритиковал заявления украинской стороны о возможном вооруженном конфликте между двумя Кореями, расценив их как провокационные.

«Если они продолжат отказываться признавать факты и приносить публичные извинения, мы предпримем дальнейшие меры», — написал южнокорейский президент.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступая на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября рассказал, что Киев якобы передал Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Ли Чжэ Мен раскритиковал Зеленского из-за разглашения информации о военнопленных. Он предупредил о возможных многочисленных проблемах, которые могут возникнуть после публичного раскрытия этих данных.

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