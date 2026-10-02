В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Речь идет о мостах Южный, Патона и Метро.

Движение транспорта ограничили на Южном мосту, мосту Метро и мосту Патона в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

По словам мэра, Южный мост полностью закрыт для транспорта в обоих направлениях. На мосту Метро для движения с левого берега на правый оставили одну полосу. На мосту Патона полностью ограничен проезд с правого берега на левый.

Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Кличко 1 октября сообщил о двух попаданиях беспилотников возле опорной части конструкции, после чего движение метро и наземного общественного транспорта по переправе временно остановили.

Сооружение обеспечивало прямое соединение ключевых автомобильных трасс государственного значения, включая направления Киев — Одесса, Киев — Чоп и Киев — Харьков.

Минобороны РФ также сообщило о поражении в Киеве автожелезнодорожного моста через Днепр. По данным российского ведомства, сооружение использовалось для переброски войск и доставки военных грузов в интересах ВСУ в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, а темпы продвижения увеличиваются. Путин заявил, что только за сентябрь российские военные взяли под контроль 1301 квадратный километр территории.

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