Ребенок всем завидует: как помочь ему перестать сравнивать себя с другими

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter; 5-tv.ru

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Чужой новый телефон или поездка на море могут стать поводом для серьезного разговора о том, чего на самом деле хочется сыну или дочери.

Если ребенок говорит: «У Кати новый телефон», «Все ездят на море, а мы опять на даче» или «У других каникулы лучше», не стоит сразу отвечать: «Не завидуй» или «Цени то, что у тебя есть». Практикующий клинический и детский психолог Надежда Махмутова рассказала 5-tv.ru, почему такие слова не помогают и как родителям лучше реагировать на детскую зависть.

По словам специалиста, зависть сама по себе не является чем-то плохим. Ребенок сравнивает себя с другими и таким образом понимает, чего ему хочется. Поэтому вместо того, чтобы запрещать это чувство, родителям стоит помочь ребенку разобраться в своих желаниях.

Первое, что можно сделать, — просто признать эмоции ребенка. Например, сказать: «Я понимаю, что тебе обидно: Лена поехала на море, а мы остались на даче». Это не значит, что родители признают свою вину или обещают немедленно купить то, чего хочет ребенок. Важно дать ему понять, что его чувства понятны.

«Второй шаг — разделить чувства и поведение. Очень важно вообще легализовывать любые эмоции, в том числе и зависть. Очень важно сказать, что я понимаю, что ты завидуешь, с этим все окей. Но исходя из того, что ты чувствуешь, ты обычно какие-то действия совершаешь. Ты можешь начать злиться, обижаться, можешь подумать, почему ты завидуешь, что ты хочешь на самом деле, и поставить цель — да, то же самое море: что мы можем сделать, чтобы поехать на море, например, в следующем году?» — добавила Махмутова.

Отдельно стоит поговорить о социальных сетях. Дети часто видят фотографии чужих путешествий, покупок и развлечений и начинают думать, что у других жизнь постоянно лучше. При этом в интернете обычно показывают только красивую сторону. Кроме того, у каждой семьи свои возможности: кто-то может ездить на море несколько раз в год, а кто-то пока не может позволить себе такую поездку.

Если родители сейчас не могут исполнить желание ребенка, это тоже можно объяснить прямо.

Еще один вариант — превратить зависть в конкретное желание. Психолог посоветовала составить вместе с ребенком список целей или карту желаний. При этом важно показать на собственном примере, что взрослые тоже могут не только делать то, что «надо», но и находить время и возможности для того, чего хочется.

Не менее важно помогать ребенку замечать хорошее в собственной жизни. Например, если семья проводит лето на даче, можно поговорить о том, что там интересно: кататься на велосипеде, ходить к озеру, рыбачить, гулять или устраивать шашлыки.

Махмутова также посоветовала ввести простой вечерний ритуал: перед сном вместе вспоминать три вещи, за которые ребенок благодарен этому дню. Это помогает чаще замечать то хорошее, что уже есть.

По словам психолога, если ребенок постоянно сравнивает себя с другими и зависть становится привычной реакцией, родителям стоит обратить внимание на его самооценку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что психолог объяснила резкое снижение оценок у школьников после каникул. По словам специалиста, проблемы с успеваемостью в начале учебного года могут быть связаны не с потерей интереса к учебе, а с изменениями, которые происходят в жизни ребенка.

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