Завалы все еще разбирают: что осталось от особняка Миллера после пожара

Очаг возгорания в особняке Миллера в Петербурге находился на третьем этаже

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; МАКС/Питерский Следком/id7838454421_gos; 5-tv.ru

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Возгорание началось на третьем этаже здания.

Очаг возгорания в особняке Миллера в Санкт-Петербурге находился на третьем этаже здания. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Пожар в историческом центре Петербурга

Сообщение о возгорании по адресу: Адмиралтейский район, Исаакиевская площадь, дом 3, поступило в экстренные службы в 20:11 по московскому времени 1 октября.

По данным источника, очаг возгорания находился на третьем этаже.

Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метра и перекинулся на соседнее здание. Там обгорела кровля на 250 квадратных метрах.

В 21:12 возгоранию был присвоен третий ранг. В 01:45 2 октября было ликвидировано открытое горение. К работам привлекли 165 спасателей и 35 единиц специализированной техники.

После того как пожар был полностью потушен, сотрудники МЧС продолжили пролив перекрытий и разбор завалов.

Есть ли пострадавшие?

По предварительно информации, пострадавших нет. В здании самого особняка никто не жил и не арендовал помещения. Объект находился на реставрации.

Из соседних домов люди были эвакуированы. По словам очевидцев, спасатели стучали в двери и предупреждали о возгорании в соседнем здании. Жители оперативно собирали все самое необходимое, в том числе документы и домашних животных, и выходили на улицу.

Уголовное дело и причина пожара

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу организует проверку по факту случившегося.

Следственный комитет района возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Проводятся следственные действия, направление на установление обстоятельств инцидента и лиц, которые должны будут понести за это ответственность.

Прокуратура Адмиралтейского района города взяла под контроль выяснения обстоятельств пожара.

Есть две версии относительно обстоятельств, спровоцировавших возгорание. По первой версии причиной стало нарушение требований безопасности при выполнении сварочных работ во время реконструкции особняка. По второй — неисправность электрики, приведшая к короткому замыканию временных проводов, протянутых для нужд строителей.

Точная информация станет известна после проведения пожарно-технической экспертизы. Пожарных дознавателей запустят после того, как будут разобраны завалы.

Чем известен особняк Миллера

Особняк Ф. Л. Миллера — это историческое здание, расположенное в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

До пожара в здании удалось сохранять ценные интерьеры: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Лицевые фасады строения были выполнены в формах эклектики с элементами итальянского ренессанса.

Особняк находился на реставрации. На ведение этих работ планировалось выделить более 750 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на территории Краснозаводского химического завода произошло возгорание. В момент ЧП в здании находились 44 человека. 40 сотрудников эвакуированы и осмотрены медиками. Судьба еще четырех человек выясняется.

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