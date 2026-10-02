Житель Подмосковья погиб при взрыве в своей квартире

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Из подъезда эвакуировали 15 человек.

Мужчина возрастом 80 лет погиб в результате взрыва в многоквартирном доме в Зеленограде в районе Крюково. Из подъезда эвакуировали 15 человек.

По данным 5-tv.ru, на место должны прибыть взрывотехники, которые проверят квартиру на предмет оставшихся угроз и установят причину случившегося.

Это не первый случай взрыва в жилом помещении в Московской области за последние месяцы. Ранее в подмосковном Одинцове произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире. Происшествие мог спровоцировать домашний кот — предварительно сообщалось, что сдетонировал туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров. Волна и осколки повредили балкон и стекло на 19-м этаже, а также фанеру между тамбуром и квартирой.

До этого в июле в результате детонации бытового газа и возгорания в многоквартирном доме в Егорьевске от ран скончался один местный житель. Тогда из здания спасли 28 человек, включая семерых детей.

Жителей соседних квартир эвакуировали, а на базе школы № 4 развернули пункт временного размещения.

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