Погромы на улицах: Францию охватил огонь протестов

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Силовики Пятой республики признаются: такого насилия они не видели последние шесть лет.

Школьники и студенты устроили погромы на улицах крупнейших французских городов. Возводят баррикады, крушат остановки, жгут мусорные контейнеры и машины. Молодежь протестует: в первую очередь из-за плохого финансирования.

Власти все больше тратят не на образование, а на так называемые, оборонные нужды и помощь далекому от Парижа Киеву. Почему акции вряд ли прекратятся. И как так вышло, что загорелась еще и соседняя Бельгия — в материале корреспондента «Известий» Александра Якименко.

Французские силовики признаются: такого уровня насилия они не видели последние шесть лет — со времен протестов «желтых жилетов». В Лилле, Нанте, Руане и других городах толпы обозленных подростков громят и поджигают здания лицеев.

Панорама Бордо впечатляет даже тех, кто видел подходившие к городу этим летом лесные пожары. На этот раз горят учебные корпуса. В Марселе нападению подверглись пожарные, ехавшие на один из вызовов. Несколько минут они пытались оказывать сопротивление, но в итоге машину разбили и подожгли.

За один день по всей стране задержали до двух тысяч человек. При этом силовики применяют весь возможный арсенал — от водометов до резиновых пуль, но в итоге сами бегут под натиском толпы и градом из булыжников.

Такое ожесточение, кажется, повергло в шок практически всю элиту страны. Бывший премьер, а ныне кандидат в президенты Эдуард Филипп требует жестоко наказать виновных в нападениях и поджогах школ.

«Это недопустимые акты насилия, и нет и не должно быть прощения тем, кто их совершает. Особенно в условиях, когда наше благосостояние падает, эти люди стремятся разрушить самое дорогое, что у нас есть — систему образования», — сказал кандидат в президенты от партии «Горизонты» Эдуард Филипп.

Французы посчитали эти слова бывшего главы кабинета министров как минимум лукавством. Ведь именно при нем началась реформа образования, которая в итоге привела к сегодняшним протестам. Поначалу митинги были мирными. Но всего за несколько дней их возглавили радикалы, среди которых оказались даже действующие политики и депутаты Национальной ассамблеи, призывающие толпу к насилию.

«Браво всем, кто вышел на этот протест. Мы пошлем властям наш мощный сигнал!» — сказал депутат Национального собрания Франции от Парижа Эмерик Карон.

«Это борьба за наше будущее, нам не удастся заткнуть рот, нас будет видно и слышно по всей стране! Выходите и покажите себя!» — сказал кандидат в президенты Франции Анасс Казиб.

Вот этот человек возглавляет движение под весьма характерным названием — «перманентная революция», сейчас баллотируется в президенты. Хочет занять кресло Эммануэля Макрона, который покинет Елисейский дворец весной будущего года.

Но именно Макрон и его министры как раз накануне представили проект бюджета на будущий год — и он поверг в шок тысячи французов. Они захотели рекордно увеличить расходы на военное производство и на обслуживание госдолга, но при этом сократить весь бюджет на 54 миллиарда евро. Все это за счет социальных расходов — то есть как раз выплат учителям, пожарным и другим бюджетникам.

«Сокращение социальных трат — это то, чем нынешние власти решили пожертвовать ради военных расходов, ради достижения своих, а не государственных целей. И на фоне падения благосостояния это вызовет еще не одну волну манифестаций и бунтов», — сказал адвокат Филипп де Вель.

Взбунтоваться во Франции сейчас готовы практически все: только за сентябрь по стране прокатились забастовки пожарных, полицейских, авиадиспетчеров, учителей, врачей — в общем, представителей практически всех ключевых профессий. И все они согласны, что усилиями действующих властей экономика страны и их собственное благосостояние летят в пропасть.

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