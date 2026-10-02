Сгоревший в Петербурге особняк Миллера готовили к реконструкции

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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За свою историю здание не раз меняло владельцев и назначение.

О крупном пожаре в центре Петербурга. Напротив Исаакиевского собора сгорел знаменитый особняк Миллера. Он появился в XVIII веке, в разные годы в нем жили представители петербургской аристократии.

Привычный облик приобрел в 1879-м, тогда его перестроили для инженер-подполковника Карла Миллера. Уже в наши дни здание получило статус объекта культурного наследия.

А теперь — выгорело дотла. При этом особняк готовили к реконструкции почти за миллиард рублей. Всю последнюю информацию к этой минуте собрал корреспондент «Известий» Владислав Харев.

Самое сердце Петербурга, напротив Исаакиевский собор. Тут что ни здание — то памятник. Сегодня ночью один из них выгорел почти дотла.

Пожар вспыхнул в знаменитом особняке Миллера. О масштабах можно судить даже по стянутой группировке спасателей. Спасти дом пытались полторы сотни человек. Огонь даже успел перекинуться на ближайшее здание с гостиницами. Людей из него пришлось срочно эвакуировать.

«В начале девятого стук в двери. Пожарные сказали, горит соседний дом. Надо эвакуироваться. Ну вот мы оделись, паспорт взяла, и вышли», — рассказала Татьяна Михайлова.

У полыхающего дома тут же собрались толпы прохожих. Люди подходили практически вплотную, мешали проезду техники. Их пришлось буквально отгонять от места ЧП. Также из-за пожара пришлось корректировать движение в центре города. Несколько улиц перекрыли, маршруты общественного транспорта изменили.

«Мы работаем по номеру 3. Это довольно-таки серьезный ранг. Центр города. Естественно автомобилисты, которые хотят посмотреть. Большое количество зевак. Нам приходится тратить время. Там на самом деле очень сложно», — сказал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Спасатели используют воду прямо из Невы. Для этого проложили специальную магистраль длиной почти 500 метров.

Особняк Миллера построили в XIX веке. За свою историю здание не раз меняло владельцев и назначение. А с ноября 2021 года дом имеет статус объекта культурного наследия.

«Что касается внутреннего декора. Там потрясающий деревянный тамбур был. И лестница очень интересная, такая изящная лестница. И конечно, некоторое убранство внутреннее, как достаточно редкой композиции, деревянные потолки были», — сказал член Санкт-Петербургского союза архитекторов Григорий Иванов.

Особняк находился в аварийном состоянии. На объекте проводили подготовительные работы. Специалисты обследовали аварийные перекрытия и кровлю — это необходимо перед началом реконструкции. На которую, к слову, планировали потратить почти 800 миллионов рублей. Историческое здание хотели приспособить под современные нужды. По нашим данным, здесь должно было появиться элитное жилье — на 11 квартир.

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