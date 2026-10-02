Уши, хвост и глаза: как правильно читать язык тела кошки

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые сигналы животного говорят о том, что в данный момент нужно минимизировать общение с ним.

По хвосту или ушам кошки можно понять настроение животного. Об этом «Известиям» рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, кошки практически не общаются друг с другом при помощи голоса. Мяуканье взрослые особи в основном используют для взаимодействия с человеком. Между собой эти животные общаются языком тела, сигналы которого и люди могут научиться считывать.

Один из самых понятных сигналов — поднятый вверх хвост. Если его кончик слегка загнут, значит, питомец демонстрирует дружелюбие и доверие. Когда кошка делает так рядом с человеком и к тому же трется о ноги, она не просит еду, а подтверждает контакт с хозяином.

А вот если хвост опущен или поджат, то животное испытывает страх, растерянность или настороженность. Если шерсть встает дыбом, а спина выгибается, то кошка находится в положении защиты, и пытается показаться крупнее. В такие моменты к питомцу лучше не подходить.

Также эксперт напомнила, что не стоит путать кошку с собакой. У последней виляние хвостом — признак радости. А у первой — раздражения.

«Питомец мирно дремлет на коленях, вы его гладите, и вдруг кончик начинает нервно подергиваться. Это предупреждение: ласки пора прекращать. Еще немного — и в ход могут пойти зубы или лапа», — предупредила Капустина.

Кроме того, зоопсихолог рекомендовала обратить внимание на уши братьев наших меньших. Направленные вперед раковины говорят об интересе и спокойствии. Если они разворачиваются в стороны, напоминая «самолетик», это может быть признаком напряжения или недовольства. Если уши прижаты к голове, то стоит воздержаться от поднятия животного на руки. Такое положение говорит о страхе. А напуганная кошка может воспринять действия человека как попытку ее ограничить и лишить пути к отступлению.

Много информации дает и взгляд животного, отметила специалист. Долгое прямое разглядывание кошки могут воспринимать как вызов. Именно по этой причине они иногда подходят именно к тем, кто не пытается активно установить контакт. А медленное моргание, наоборот, служит признаком доверия.

Если животное позволяет себе в вашем присутствии прикрывать глаза, значит, оно не боится оказаться рядом с вами уязвимом положении. Ответное моргание человека может помочь наладить контакт с питомцем.

Также отдельным знаком доверия Капустина называла позу, в которой у кошки открыт живот. Однако это не всегда означает, что животное хочет, чтобы его гладили в этой области: живот остается уязвимым местом, поэтому многие кошки предпочитают избегать поглаживаний в этой области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не всегда питомец готов к появлению второго животного в доме. Поэтому прежде чем приобретать нового друга, нужно понаблюдать за уже живущем с вами четвероногим другом.

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