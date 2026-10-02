«Бизнес без творчества»: Цыпкин о том, к чему может привести развитие микродрам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В будущем, по мнению писателя, контент, в том числе и в кино, разделит аудиторию.

Микродрамы могут стать продуктом лишь чистого бизнеса без творчества. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал писатель и сценарист Александр Цыпкин на презентации платформы коротких сериалов.

«Я боюсь, что это будет очень популярно у тех, кто активно будет использовать ИИ (искусственный интеллект. — Прим. ред.). То есть штамповать. Условно говоря, натренировать искусственный интеллект писать, как тот или иной сценарист. <…> Мне кажется, это будет такой совсем бизнес без творчества», — отметил Цыпкин.

Он также добавил, что развитие микродрам приведет к заметному разделению аудитории на тех, кто будет потреблять только такие короткие работы, и тех, кто готов будет выделить время на трехчасовой фильм где нужно думать.

«Контент будет людей разделять. Как и все в цифре, будет людей разделять на 10-20% неправильное слово элита, но в чем-то оно верно. У них будет офлайн, у них будут книги, у них будет много времени тратиться на какую-то рефлексию. И остальная масса, которая рано или поздно окажется в матрице», — предположил писатель.

Микродрама или вертикальные сериалы — это кинопроекты, созданные для просмотра на экранах смартфонов. При этом каждая серия длится от одной до трех минут, как и обычное вертикальное видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хорошее кино, по мнению режиссера и продюсера Александра Войтинского, должно быть понятно зрителю. Он считает, что фильму необходимо заставлять аудиторию переживать, а не думать.

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