Дружба и любовь: Баранова раскрыла, без чего не снять классный фильм про машины

Лариса Баранова: без дружбы и любви не получится хороший фильм про машины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По ее словам, подобные картины в России не снимались из-за отсутствия интереса к этой теме.

Российская актриса Лариса Баранова рассказала, чего ждет от фильма «Битва моторов». Своим мнением артистка поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере кинокартины.

По ее словам, вышедшая в свет лента обязательно раскроет темы дружбы и любви. Звезда сериала «Универ» также уверена, что именно без них не удастся снять отличный фильм о машинах.

«Я чувствую, что там будут истории про дружбу, про любовь и светлое хорошее будущее», — отметила актриса.

Говоря о том, почему раньше отечественный кинематограф не обращался к идее снять фильм про автомобили, артистка отметила, что раньше просто никто не проявлял интереса к этой теме.

«Всем не было до этого дела. Мы про что снимаем наше кино? Про любовь? Прощение? А тут два классных парня будут кататься на тачках по городу», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Иван Янковский вступил в перепалку с журналистами на премьере фильма.

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