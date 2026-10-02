В МИД России заявили, что НАТО и ЕС блокируют инициативы по улучшению отношений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В ведомстве заявили, что Запад видит в учете интересов России не стабильность, а капитуляцию.

НАТО и Евросоюз не хотят рассматривать легитимные интересы Москвы в сфере безопасности и отвергают любые инициативы по нормализации прямых двусторонних контактов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.

«Любые здравые инициативы о необходимости восстановления прямого диалога с Россией и обсуждения наших легитимных озабоченностей в ЕС и НАТО блокируются», — заявил дипломат.

По его словам, в этих объединениях доминирует подход, при котором учет интересов России трактуется не как путь к стабильности и безопасности в Европе, а как уступка, равносильная поражению Запада.

Масленников отметил, что пока в указанных структурах преобладает такое ошибочное мнение, ситуация не сдвинется с мертвой точки.

Сейчас между Москвой и НАТО действуют лишь каналы экстренной связи, однако альянс ими не пользуется. Это проявилось, в частности, во время происшествий с дронами в Польше и Румынии. Вместо того, чтобы задействовать эти линии, блок предпочел выдвинуть обвинения в адрес РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не жалеет об усилиях, потраченных на попытки наладить отношения с Западом. По его словам, Москва приложила максимум усилий для развития связей, тогда как в ее адрес лишь усиливалось давление.

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