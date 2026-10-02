Умер фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант

Фото: © Getty Images/Anne-Marie Forker / Contributor

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На протяжении всей своей жизни он оставался единственным постоянным участником из оригинального состава.

Скончался фронтмен британской хеви-метал-группы Venom Конрад Лант, известный под псевдонимом Кронос. Ему было 63 года. О кончине музыканта сообщили его коллеги.

«С глубокой скорбью мы сообщаем новость о том, что скончался Конрад „Кронос“ Лант. На протяжении более четырех десятилетий голос, бас-гитара и творческое видение Конрада были душой Venom. Он создал то, что навсегда изменило тяжелую музыку», — говорится в заявлении группы в социальных сетях.

Причины смерти остаются неизвестными.

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