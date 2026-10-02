Шоу-бизнес 2 924
Балаган, «трехэтажный ковер» и резкие ответы: звезды на красной дорожке фильма «Битва моторов»
Лихой дуэт Ивана Янковского и Юры Борисова показал, что Голливуд реально может отдыхать.
Да, вам не показалось — красное полотно, окруженное сотнями фотокамер, тянулось с улицы, обволакивало половину периметра здания «Октября». Потом продолжалось уже на первом этаже и выше.
Самое поразительное, что пусто не было нигде. А отдыхать на рауте в честь выхода драмы «Битва моторов» могли только барные стойки и американский Голливуд! Все здание кинотеатра обратилось на один вечер не только в пристанище для тусовки и радости, но и в музей с архивами 1908 года. Все стены были обклеены красными тканями и постерами. И все-таки поле непаханое все эти истории про спортивные автомобили и технические прогрессы!
Прямо красная тряпка для быка-режиссера…Кто не вышел поддержать Ивана Янковского, почему Паулина Андреева и Федор Бондарчук выбрали смотреть вперед, какой новый статус у Алексея Гуськова и много другое — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Юра Борисов с семьей тихо подхихикивают над «разносом» кинотеатра или же над зарубежными тусовками, которые точно не видали такого зрелища! Все ждете их развода? А они тишины! С Юрой Анне Шевчук покой и одиночество может только сладко сниться, но не более…
1/7 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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2/7 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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3/7 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Эх! Такая премьера, а отец не приехал поддержать! Впрочем Иван Янковский давно не одинокий человек и тянет руку к любимой, красивой, желанной женщине по имени Диана. Она — и больше никто не нужен!
4/7 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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6/7 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Федор Сергеевич Бондарчук лихо удерживает гордость за свою работу, но ее просто невозможно скрыть! Так дрожит душа, что только руки в замок и взгляд в одну точку помогает сохранить спокойствие!
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