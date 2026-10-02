Балаган, «трехэтажный ковер» и резкие ответы: звезды на красной дорожке фильма «Битва моторов»

Да, вам не показалось — красное полотно, окруженное сотнями фотокамер, тянулось с улицы, обволакивало половину периметра здания «Октября». Потом продолжалось уже на первом этаже и выше.

Самое поразительное, что пусто не было нигде. А отдыхать на рауте в честь выхода драмы «Битва моторов» могли только барные стойки и американский Голливуд! Все здание кинотеатра обратилось на один вечер не только в пристанище для тусовки и радости, но и в музей с архивами 1908 года. Все стены были обклеены красными тканями и постерами. И все-таки поле непаханое все эти истории про спортивные автомобили и технические прогрессы!

Прямо красная тряпка для быка-режиссера…Кто не вышел поддержать Ивана Янковского, почему Паулина Андреева и Федор Бондарчук выбрали смотреть вперед, какой новый статус у Алексея Гуськова и много другое — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.