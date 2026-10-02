Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» нанесли точные удары.

Артиллеристы 55-й дивизии морской пехоты группировки «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Омельник Запорожской области. Цели выявил разведывательный расчет БПЛА с помощью дрона самолетного типа с системой вертикального взлета (VTOL). Координаты незамедлительно передали на огневые позиции.

«Наш аппарат поднимается вертикально за счет электромоторов, набирает высоту и переходит в самолетный режим. Выходим в заданный квадрат и ведем наблюдение. При обнаружении позиций противника передаем координаты. Дальше уже происходит их уничтожение артиллерией либо FPV-дронами. Взаимодействие очень плотное», — отметил старший оператор с позывным «Лебедь».

Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» выдвинулись на рубежи и нанесли точные удары. Были уничтожены боевики, укрывавшиеся в жилом доме и подвале.

«Нам поставили задачу — прочистить путь пехоте. Выехали на орудие, сориентировались, навелись и отработали по координатам. Был уничтожен дом и подвал, где находился враг. Тем самым расчистили путь, наша пехота пошла дальше», — рассказал командир взвода с позывным «Грига».

Ликвидация пунктов управления дронами и укрытий противника подорвала оборонительный потенциал ВСУ на данном участке и обеспечила безопасное продвижение штурмовых подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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