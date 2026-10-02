Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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После подтверждения координат по цели нанесли авиационный удар.

Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» продолжают работу на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ходе круглосуточной разведки расчет комплекса «ZALA» обнаружил замаскированный пункт управления БПЛА противника — именно оттуда украинские боевики запускали ударные дроны по российским позициям и объектам мирной инфраструктуры.

После доразведки и подтверждения координат данные передали на командный пункт. Командование группировки решило нанести авиационный удар. Точное целеуказание от операторов «ZALA» обеспечило поражение цели — пункт дислокации операторов ВСУ уничтожен. Результат зафиксировали в режиме реального времени.

«Основная задача нашего беспилотника — это разведка. Мы находим цель и после этого поражаем ее барражирующим боеприпасом "Ланцет" или наводим авиацию. Залетать мы можем где-то на 100 км дальности. Это позволяет затронуть большие территории», — рассказал командир взвода с позывным «Лидер».

Операторы «ZALA» несут дежурство круглосуточно: выявляют замаскированные цели, корректируют удары авиации и артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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