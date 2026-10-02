«Животных и детей взяли»: как жители спасались от пожара в особняке в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители домов рядом с горящим зданием пока не знают, с какими последствиями столкнутся после завершения спасательных работ.

После того, как в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга начался пожар, спасатели объявили эвакуацию жителей находившихся рядом домов. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидец Татьяна Михайлова.

Женщина проживает в доме, который находится на улице Исаакиевская, 5. По ее словам, пожарные стучали в двери и предупредили об опасности.

«В начале девятого — стук в дверь. Пожарные сказали, что горит соседний дом, надо эвакуироваться. Мы оделись, взяла паспорт. Оделись и вышли», — сказала она.

Пенсионерка отметила, что дым в подъезде ее дома отсутствовал. При этом Татьяна заявила, что жильцы пока не знают, с какими последствиями столкнутся после завершения спасательных работ.

Люди свои квартиры покидали оперативно и брали самое необходимое. Женщина также подчеркнула, что жильцы не забывали и о своих домашних питомцах.

«Пожарные стучали, мы сразу все собрались и вышли. Животных и детей взяли и все вышли. Стоим здесь. Мы не чуяли вообще запаха, ничего не было. Только стук пожарных, и мы вышли», — добавила она.

Ольга Полищук, еще один очевидец произошедшего, отметила, что здание горит уже несколько часов. По ее словам, пожар причинил значительный ущерб историческому облику города.

Пожар в особняке Миллера возле Исаакиевского собора вспыхнул вечером 1 октября. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. К месту происшествия незамедлительно направили представителей МЧС.

Ситуация усугублялась тем, что огонь перекинулся на соседнее жилое здание. Постояльцев дома пришлось эвакуировать, для них организовали временные пункт размещения. Кроме того, спасатели несколько раз повышали и понижали уровень сложности ЧП.

В тушении возгорания задействовали 165 человек личного состава и 37 единиц техники, сообщили в местном МЧС. В 01:45 мск 2 октября пожарные заявили о ликвидации открытого горения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.