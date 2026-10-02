На химзаводе в Подмосковье сохраняется угроза повторных взрывов

Фото: © РИА Новости/ Максим Платонов

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На территории Краснозаводского химического завода продолжается работа экстренных служб.

На территории Краснозаводского химического завода продолжается работа экстренных служб. Как сообщил врио главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий, спасатели действуют с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов.

«Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов», — написал он в мессенджере «МАКС».

В момент ЧП в здании находились 44 человека. 40 сотрудников эвакуированы и осмотрены медиками. Судьба еще четырех человек выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ярославской области в результате пожара на пиротехническом заводе погибло 14 человек. Взрывной волной были повреждены девять домов в селе, что привело к отключению электричества в большей части Кубринска. Согласно одной из версий, причиной возгорания на заводе «Салют Юг» могло стать короткое замыкание. Огонь быстро распространился на два соседних здания, где хранилась пиротехника, что вызвало мощный взрыв. В момент происшествия в производственном цеху находились 15 человек. 14 из них погибли, один рабочий был доставлен в больницу.

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