«Я про Ерему, а ты про Фому»: Янковский схлестнулся с журналистами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На просьбу рассказать о работе над картиной актер реагировал очень резко.

Российский актер Иван Янковский устроил словесную перепалку с журналистами. Инцидент с участием артиста произошел на премьере художественного фильма «Битва моторов» с его участием, сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Представители СМИ хотели узнать у Янковского о съемках картины и о том, какие эмоции у него вызвал сам процесс работы над проектом. Однако реакция Ивана оказалась очень резкой:

«Зачем вы меня о чем-то спрашиваете? Уже титры идут, вы идите и посмотрите фильм. Мы же вам его делали. Вам его делали, чтобы вы кайфовали. Хочется, чтобы его увидели», — высказался актер.

Журналисты попытались перебить артиста и с иронией заявили о готовности купить билеты на новый фильм, но артист продолжал стоять на своем. Он подчеркнул, что лучший ответ — сам фильм, а не его пояснения.

«Я не могу ничего ответить лучше, чем-то, что мы показали. Мои ответы не такие объемные, как-то, что мы делаем», — уточнил Янковский.

Сильно разозлил артиста вопрос о промоушене в центре столицы. Иван ответил представителю прессы фразой из народного фольклора.

«Я тебе про Ерему, а ты мне про Фому!» — эмоционально отреагировал актер.

Сразу после этого артист завершил общение с журналистами и покинул помещение.

Ранее Янковский поделился домашними видео, на которых его пятилетний сын Олег играет в барбершоп и стрижет отца. Мальчик «наколдовал» над папиной прической с помощью игрушек. Иван в ответ подыгрывал ему и даже обсуждал с ним рэпера Пи Дидди.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.