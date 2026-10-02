Угрозы Калининграду, активы и реформа ООН: главное с выступления Путина на «Валдае»

Фото, видео: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Президент говорил и о главных точках глобального напряжения.

Владимир Путин сегодня на «Валдае» говорил и о главных точках глобального напряжения. Президент заявил, что прежний мировой порядок фактически перестал работать, а государствам теперь придется заново договариваться о принципах сосуществования. Отдельно — отношения с Западом, роль ООН и развитие искусственного интеллекта. Ключевые тезисы — в материале корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

«Этого момента ждут не только в зале, но и во всем мире тоже. Владимир Путин начинает выступление свое» — передает корреспондент «Известий»

Тема сложная. Если раньше вместе с президентом ставили диагнозы мировым политическим системам, искали контуры и делали прогнозы, сейчас констатируют — мир у опасной черты.

«Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех. Просто окажется, что логика нарастающих взаимных жестких ответов ведет к фатальной необратимости. Какой бы сценарий ни реализовался в мире в предстоящий год, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно», — сказал президент России Владимир Путин.

Вот, например, то, что сейчас у всех на слуху, — угрозы Запада блокировать Калинингра:

— Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. И дело не в фамилии Верховного Главнокомандующего или президента России. Дело в том, что вот, насколько я понимаю, генсек НАТО говорил о том, что вот в Европе там 300 миллионов и прочее. Да. Вот именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств, — сказал Владимир Путин.

— Ну, а помянутый вами генсек НАТО на это отреагировал, я бы сказал, очень спокойно, но мы не считаем это серьезным, — отметил moderator Федор Лукьянов.

— Правильно. Если не считать серьезным их угрозы в наш адрес, — ответил Владимир Путин.

Дело даже не в конкретной угрозе. Запад сознательно нагнетает обстановку. Угрозы, запугивание — от России специально добивались именно такого ответа, чтобы потом пугать им своего избирателя. И наша страна оставляет за собой право на угрозы отвечать — не только в Балтике, в мире достаточно морей и океанов. И не только на угрозы на море. Запад плодит угрозы, снабжая оружием тут же Украину.

«Украина, я знаю, всем это хорошо известно, она не может существовать самостоятельно. Она вообще утрачивает элементы государственности. На мой взгляд, это очевидная вещь, она управляется извне. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками — вот это, конечно, угроза. И я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину, но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И, конечно, Вооруженные силы России, военная разведка должны понимать, откуда эти угрозы исходят», — сказал Владимир Путин.

О последствиях никто не думает. Запад воюет с Россией руками украинцев. И нашу страну сознательно втянули в этот конфликт.

«Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией. Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», — сказал Владимир Путин.

Усиливая эскалацию, Украина уже начала атаки на наши сухогрузы. Получила ответ. И Запад взвыл от последствий.

«Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: а давайте прекратите там. А они начали. Получи, фашист, гранату от советского солдата. Теперь не нравится. Значит, вот то же самое с нашими НПЗ, вот начали наносить по НПЗ, и прямо объявили цель — нанести ущерб нашей экономике. Нам говорят: давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы с сельхозпродукцией вывозят. А как же наши другие гражданские грузы?» — сказал Владимир Путин.

США хотят увеличить объем дизеля в России, чтобы снизить мировые цены. Вот только российское топливо на внешние рынки не пойдет — санкции. Везде попытка обмануть. От безысходности — у глобального Запада экономические проблемы. Решать которые вместе с Россией не хотят:

— Вот кто-то запрещает отдельным странам выстраивать отношения с Россией сегодня. Это диктат больше, чем был в СССР, — сказал Владимир Путин.

— Может, все-таки, раз запрещают, может, поразваливать, чтобы с отдельными сторонами полегче было? — спросил Федор Лукьянов.

— Да не надо, они сами развалятся, — ответил Владимир Путин.

Из-за своих же ошибок. Заморозка российских активов — одна из них. Ответные действия России на Западе называют грабежом.

— На самом деле, это ложь и провокация. Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем. Мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или по-другому как угодно назвать, грабежа, наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить, — сказал Владимир Путин.

— То есть при благоприятном сценарии они их получат обратно? — спросил Федор Лукьянов.

— Да. Получат, — ответил Владимир Путин.

Яркий, откровенный диалог. Похоже на новую программную речь президента. Путин дает ответы на фундаментальные вопросы. Новые вопросы. Так ведь и Валдайский клуб изменился. Встреча проходит в Москве, а не как обычно в Сочи. Вместо заснеженных гор вокруг — вершины небоскребов. Вместо отеля на высоте — национальный центр «Россия». Символично, так как именно Россия должна сыграть ключевую роль в решении мировых проблем. Про возможность реформы ООН Путина тоже спрашивали.

«Реформа ООН возможна только при широком консенсусе», — сказал Владимир Путин.

Долгий разговор. Как всегда предельно откровенный. В этот раз, пожалуй, даже чересчур. На вопросы этой аудитории Владимир Путин отвечает всегда охотно. Вот и в этот раз его очень долго не хотели отпускать.

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