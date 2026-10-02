Экс-дипломат Великобритании призвал Европу к тесному сотрудничеству с Россией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Он подчеркнул, что активно продвигает идею двустороннего партнерства.

Европа должна выстроить отношения с Россией и вывести их на совершенно другой уровень. Об этом сообщил экс-дипломат Великобритании и бывший сотрудник дипслужбы Соединенного Королевства Йен Прауд в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

«В конечном счете Европе и России необходимо наладить более качественные отношения — гораздо лучше тех, что существуют сейчас, когда нас разделяет конфликт», — подчеркнул он.

Прауд призвал Европу установить более тесное сотрудничество с Россией. По его словам, двустороннее партнерство должно быть основано не на противостоянии, а на мире.

«Я здесь, чтобы продвигать эту идею (сотрудничества России и Европы — Прим.ред.)», — добавил бывший дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил о желании Москвы сотрудничать с Евросоюзом. При этом он указал на нежелание некоторых западных политиков восстанавливать отношения с Россией.

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