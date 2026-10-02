Пассажирский автобус попал в ДТП в Каире — погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Каире
Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor
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Служба безопасности страны устанавливает все причины произошедшего.
Жертвами автоаварии с участием пассажирского автобуса на юге Каира стали шесть человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает местный информационный портал Ahram Online.
В агентстве заявили, что трагедия произошла на трассе Вади-эль-Натрун между египетской столицей и ее пригородом Хелвана. Известно, что транспортное средство, следовавшее из района Аль-Хосари, столкнулось с грузовиком.
К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые вывезли тела погибших граждан и эвакуировали пострадавших. По словам врачей, раненые сейчас находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники службы безопасности Египта устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, а также окончательное количество жертв. Прокуратура страны уведомлена о происшествии, начато расследование.
В агентстве дополнили, что наиболее вероятной версией произошедшего остается превышение скорости.
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