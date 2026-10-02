Одна из целей: Путин о важности нейтрального статуса Украины для России

Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Он напомнил, что этот факт был закреплен в декларации о независимости Украины.

Нейтральный статус Украины остается одной из целей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что ее нейтралитет был зафиксирован в декларации, на основании которого Украина получила суверенитет. Однако спустя годы в Киеве взяли курс на изменение внешнеполитического вектора с желанием вступить в НАТО.

«Мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина — это нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требование и цель вступления в НАТО», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что именно вопрос с членством Украины в альянсе стал одним из факторов, повлиявших на безопасность России и послуживших причиной продолжающегося конфликта.

Ранее Путин отметил стремление Москвы к разрешению украинского кризиса переговорным путем. В то же время он сообщил, что Киев вместе с западными спонсорами упрекает Москву в нежелании вести диалог.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» провел XXIII Ежегодное заседание, которое длилось с 28 сентября по 1 октября. Темой прошедшей встречи стала «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Клуб основан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — возле озера Валдай в Великом Новгороде. За годы его существования в нем приняли участие около десяти тысяч представителей из разных стран. В работе клуба ежегодно участвует президент РФ Владимир Путин.

В 2014 году «Валдай» изменил свой формат: вместо «рассказа миру о России» в клубе обсуждаются вопросы, связанные с формированием глобальной повестки дня и оценкой действующих проблем в мире.

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