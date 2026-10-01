От Ефремова до новичков: «Современник» открыл 71‑й сезон

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Каждому пришедшему на сбор труппы вручили билет с указанным местом.

Театр «Современник» открыл свой 71-й сезон. Стартовал он необычно: каждому пришедшему на сбор труппы вручили билет с указанным местом — без исключений.

Старт мероприятия посвятили новичкам — десяти выпускникам Школы Табакова, которых только приняли в труппу. В их числе — Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина (легенды «Таганки») и актрисы Ирины Линдт.

Для каждого молодого артиста подобрали творческого покровителя из плеяды великих: в списке — имена Ефремова, Волчек, Табакова, Щербакова, Даля, Кваши, Толмачевой, Мизери, Лавровой, Дорошиной, Гафта, Сергачева и Рогволда Суховерко.

Владимир Машков обратился к новичкам, поздравил их, обозначил планы на сезон и затронул тему когнитивных способностей мозга. Он вновь подчеркнул: «Современник» остается театром, где в центре — актер, а художественный вектор строится на реализме и глубокой психологической проработке образов.

Ранее 5- tv.ru писал, что Машков рассказал о влиянии драмтеатра на мозг артиста. Режиссер рассказал о проведенном исследовании, в котором участвовали 100 актеров и студентов театральных вузов разного возраста, а также 100 человек из других профессий. Участники прошли энцефалограмму, МРТ головного мозга и другие диагностические процедуры, а также тесты на когнитивные способности. Результаты показали, что у актеров когнитивные способности значительно выше, чем у представителей других профессий.

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