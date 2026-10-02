Путин вспомнил разговор с американской балериной в театре на Дальнем Востоке

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Он отметил, что в регионе активно развиваются культурная и интеллектуальная сферы.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем разговоре с юной балериной из США в одном из театров на Дальнем Востоке. О встрече он сообщил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, беседа велась на английском языке.

«Я говорю: „Вы откуда?“ Она говорит: „Из США“. Я говорю: „А что вы здесь делаете?“ — „Работаю. Мне нравится, уровень хороший“. Но мы также и с китайскими друзьями можем работать и в музейном деле, и в театральном. И у нас налажена же такая работа», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Дальний Восток сейчас развивается по множеству направлений, включая культурное и интеллектуальное. Ярким примером стало строительство в регионе масштабного культурного центра, в котором разместятся филиалы Эрмитажа, Русского музея, Большого театра и Мариинского театра из Санкт-Петербурга.

Российский лидер добавил, что культурное сотрудничество окажется весьма перспективным направлением не только для жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири, но и для соседей страны в этом регионе.

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