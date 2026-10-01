Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Европейские лидеры используют преступления против православной церкви для окончательного отрыва жителей страны от России.

Деньги западных спонсоров Украины постоянно разворовывают. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Говоря о перспективах конфликта, Путин отметил, что Россия заинтересована не только в прекращении боевых действий, но и в создании условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности.

«Дело не в этом куске территории, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу», — сказал президент.

По словам Путина, Москва рассматривает различные предложения по урегулированию, в том числе инициативы президента США Дональда Трампа.

«Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны. Там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал, такие сложные для нас решения. Но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движения», — заявил глава государства.

При этом, Украина продолжает получать финансовую поддержку от западных стран.

«Но если та сторона вместе со своими западными спонсорами, деньги которых она постоянно разворует, и это всем уже известно, но тем не менее они соглашаются с этим, чтобы заставить Украину воевать с нами», — сказал президент.

Путин также заявил о необходимости учитывать гуманитарные вопросы при возможном урегулировании. В частности, он упомянул русский язык и отношение к православной церкви.

«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон», — отметил глава государства.

По словам президента, при этом необходимо прийти к договоренностям и в гуманитарной сфере.

«И выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающейся и русского языка, и других, кстати, отношения к православной церкви. Понимаете, международное сообщество молчит. Но там же страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы, как будто тишина, как будто ничего не происходит», — заявил Путин.

Как отметил президент, эти преступления киевского режима против православной церкви используются западными спонсорами для решения вопроса окончательного отрыва и территорий, и людей от России. Это, в свою очередь, создает условия невозможности мирного сосуществования в будущем.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума затронул тему ситуации с личным составом ВСУ. Он рассказал о проблемах с укомплектованностью и случаях дезертирства среди боевиков.

Путин отметил, что в России граждане продолжают добровольно заключать контракты и заявил об отсутствии проблем с наличием военнослужащих.

Ранее президент называл сообщения о возможной мобилизации в России информационной атакой, связанной с попыткой повлиять на результаты выборов в Государственную думу.

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