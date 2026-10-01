«Нет желания»: Путин заявил, что Киев не стремится остановить боевые действия
Путин: Киев не проявляет желания приостанавливать боевые действия
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko; 5-tv.ru
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Президент отметил, что российская сторона была готова вернуться к диалогу после выборов.
Киев не стремится остановить боевые действия и возобновить переговоры. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Похоже, просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны (с украинской. — Прим. ред.)», — отметил Путин.
Президент рассказал, что ранее украинская сторона предлагала возобновить переговорный процесс. Россия, по его словам, была готова к диалогу сразу после выборов в Госдуму.
Однако, по словам главы государства, в дни голосования ВСУ активно пытались сорвать их. Путин заявил, что с 19 на 20 сентября на столицу было запущено более 1600 беспилотников. Также президент сообщил о гибели шести членов избирательных комиссий.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия не начинала конфликт в Украине, а напротив, оказалась вынуждена защищать себя.
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