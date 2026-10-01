Путин: ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот

Фото, видео: © РИА Новости/ Александр Казаков; 5-tv.ru

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Россия готова менять свои подходы, если оказывается неправа.

При изменении обстоятельств необходимо уметь корректировать свои решения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Ошибаться может каждый, но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то вот что-то менять в этих подходах», — сказал Владимир Путин.

Глава государства связал свои слова с тем, что, по его мнению, одним из просчетов тех, кто довел ситуацию до боевых действий на Украине, стали ожидания внутреннего кризиса в России.

«Думали, что наше общество развалится, экономика разрушится, финансовая система рухнет. И столкнулись с тем, чего не ожидали. Не ожидали такой консолидации и мужества российского общества, стабильности финансовой системы и экономики России», — отметил президент.

По словам Путина, противники России рассчитывали, что внешнее давление приведет к ослаблению страны, однако эти ожидания не оправдались. Президент заявил, что вместо этого российское общество продемонстрировало устойчивость.

Глава государства также отметил, что, по его мнению, подобный подход продолжился и во время избирательной кампании. В период выборов предпринимались попытки оказать давление на граждан и сорвать проведение голосования. По его словам, в ночь с 19 на 20 сентября были запущены более 1600 беспилотников по Москве, а также наносились удары по избирательным участкам в других регионах.

В результате атак во время избирательной кампании погибли шесть членов избирательных комиссий, среди них — один председатель комиссии. Удары прицельно наносились по домам. При этом, отметил Путин, граждане продолжили участвовать в голосовании, несмотря на угрозы.

После этого модератор пленарной сессии, журналист Федор Лукьянов, задал президенту вопрос о том, готова ли Россия сама менять подходы, если это потребуется. Владимир Путин ответил, что Москва уже корректировала свою позицию, и привел в пример переговоры с американской стороной.

«Да, а мы меняем, конечно, мы и меняем. Я же сказал, что американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: ну, нет, мы должны подумать. А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Я сказал: согласен. Мы меняем», — заявил президент.

Говоря о возможном возобновлении переговорного процесса, Путин подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование, однако договоренности, по его словам, должны учитывать интересы страны и ее граждан.

«Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее, но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России», — сказал глава государства.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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