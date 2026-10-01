Путин: армия России за сентябрь освободила 1301 квадратный километр в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно.

Только за сентябрь российские военные взяли под контроль 1301 квадратный километр территории в зоне специальной военной операции. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, ситуация на линии боевого соприкосновения развивается активно, а темпы продвижения российских войск увеличиваются

«Ситуация там, на линии боевого соприкосновения, развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в два с половиной раза больше, чем в предыдущие месяцы», — сказал Путин.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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