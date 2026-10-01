«Не заработать или украсть»: Путин о причинах сотрудничества России и Африки

Путин заявил о партнерстве России и Африки без колониального подхода

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глава государства отметил перспективность континента.

Россия будет работать с Африкой для совместного развития, а не для того, чтобы «что-то заработать или украсть». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, Африка является перспективным континентом с молодым и растущим населением. Это, как отметил Путин, создает возможности для инвестиций и сотрудничества.

«Мы хотим работать, работаем и будем работать с Африкой, но не для того, как это делали колонизаторы — чтобы что-то заработать или украсть, а для того, чтобы вместе развиваться», — сказал президент.

Путин добавил, что направления для такой работы уже есть. Более подробно обсудить их, по его словам, планируется на предстоящем саммите «Россия — Африка».

XXIII ежегодное заседание клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главная тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

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