«Сами не проводят»»: Путин о попытках Украины сорвать выборы в РФ
Путин: Украина пыталась сорвать выборы в России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Только по Москве в ночь на 20 сентября прилетело более 1600 беспилотников, а по домам сотрудников изберкомов в Новороссии наносились прицельные удары.
Украина пыталась сорвать выборы в России, которые прошли в сентябре. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
В последнее время с Украины поступила просьба восстановить переговорный процесс. Россия ответила согласием — но после выборов в Государственную Думу.
«Ну что сделали? Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать», — сказал Путин.
По его словам, с 19 на 20 сентября была предпринята попытка прорвать ПВО Москвы: свыше 1600 беспилотников запустили по Москве, не переставая били по избирательным участкам в других регионах РФ.
Президент сообщил, что в ходе избирательной кампании и непрекращающихся ударов со стороны Украины по избирательным участкам погибли шесть человек — членов избирательных комиссий, среди них один председатель. Удары наносились по их домам целенаправленно.
«Я уж не говорю, сколько пострадало, было ранено. И наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались для того, чтобы принять участие в голосовании», — заключил глава государства.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.
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