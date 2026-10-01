Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге возросла до 2000 квадратных метров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Из особняка доносятся звуки падения сгоревших конструкций.

Площадь пожара в историческом особняке в центре Петребурга возросла до 2000 квадратных метров, сообщает МЧС. На месте работают 125 человек и 25 единиц техники.



Особняк Миллера — объект культурного наследия регионального значения. На протяжении многих лет он был знаковым местом светской и культурной жизни Петербурга. До сегодняшнего дня в здании сохранялись ценные интерьеры: лепной декор, камины, изразцовая отделка и элементы из натурального дерева. Ранее сообщалось, что в реставрацию дома инвестируют свыше 750 млн рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв аккумулятора мопеда, в результате которого пострадали четыре человека. По свидетельствам очевидцев, пламя вспыхнуло мгновенно после взрыва батареи в комнате. В момент происшествия в квартире находилась семья из четырех человек: женщина и трое ее детей. Для ликвидации пожара были задействованы 30 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. В настоящее время проводится проверка, и дознаватели выясняют все детали случившегося.

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