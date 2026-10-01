«Пользуюсь администрацией»: Путин рассказал, чем заменяет нейросети

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глава государства объяснил, как получает ответы на интересующие его вопросы.

Президент России Владимир Путин рассказал, что вместо нейросетей обращается с вопросами к своей администрации, которая, в свою очередь, использует современные технологии. Об этом глава государства сказал на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с представителями научного сообщества в Новосибирске, чтобы обсудить перспективы развития искусственного интеллекта. Встреча состоялась в формате диалога со студентами, аспирантами и молодыми учеными.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с цифровой трансформацией общества и возможными изменениями, которые могут произойти в результате внедрения ИИ. Один из преподавателей выразил уверенность в том, что президенту нечего бояться технологических изменений. Путин, в свою очередь, заявил, что не испытывает тревоги перед вызовами, которые несет в себе развитие технологий.

Также в ходе встречи участники затронули тему сохранения навыков критического мышления при использовании искусственного интеллекта и необходимости контролировать применение таких технологий.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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