«Недопустимо»: Путин о трате прибыли с российских активов в Европе на военные нужды

Путин: тратить прибыль с российских активов в Европе на военные нужды недопустимо

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Россия при этом не отбирала европейские предприятия, работающие в стране.

Блокировка российских активов на Западе и направление прибыли от них на военные действия абсолютно недопустимы. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вот они взяли, заблокировали наши золотовалютные резервы и резервы Центрального банка, да еще раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно недопустимо», — сказал глава государства.

При этом Россия ничего ни у кого не крадет и не национализирует, подчеркнул Путин.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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