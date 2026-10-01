«На нет и суда нет»: Путин о сотрудничестве по ядерному вооружению с США

Путин напомнил, что «на нет и суда нет» в вопросе диалога по ядерному вооружению

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Москва считает необходимыми договоренности, которые позволили бы сдерживать гонку в этой сфере и снижать связанные с ней риски.

Россия готова возобновить диалог с США по вопросам стратегической стабильности и ядерных вооружений. Об этом президент России сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил, что Россия не отказывалась от международных соглашений, лежавших в основе сдерживания гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия.

«Не мы же выходили из всех международных соглашений, договоров, которые лежали в основе сдерживания гонки вооружений и нераспространения ядерного оружия. Это же не мы вышли из этих договоров», — сказал президент.

По словам главы государства, Москва ранее предлагала Вашингтону возобновить диалог по этим вопросам.

«Мы не против возобновления этого диалога. Мы никогда не были против. Мы же предлагали и сейчас предлагаем. Ответа нет. Ну, если нет, и на нет, как у нас говорят, и суда нет», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия при этом продолжает развивать свои ядерные силы. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва понимает необходимость механизмов ядерного сдерживания и соответствующих договоренностей.

«Но мы понимаем угрозы, о которых вы говорите. Мы понимаем, что все-таки механизмы сдерживания должны быть. Какие-то договоренности должны быть», — отметил президент.

По словам Путина, Россия готова вернуться к диалогу, если соответствующий интерес появится у действующей администрации США.

«Мы готовы, если действующая администрация США захочет это сделать. Мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра. Пожалуйста, вы с ними поговорите, может, они вас послушают», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал о развитии вооруженных сил страны и модернизации ядерной триады на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Глава государства отметил, что обновление стратегических ядерных сил, сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота продолжается в рамках государственной программы вооружений.

Путин также сообщил о развитии российских вооружений и военной техники, отметив, что в 2025 году более тысячи образцов прошли боевую апробацию.

Кроме того, президент подчеркнул роль взаимодействия между военными подразделениями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса при доработке техники с учетом полученного опыта.

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